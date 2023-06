Découvrez la Finlande en 2023 : destinations et activités incontournables

La Finlande regorge de diverses stations de sports d’hiver pour vous adonner à vos activités favorites. Ces endroits font de ce pays une destination de ski par excellence. Plusieurs activités restent disponibles, en plus des observations des. Parmi les incontournables, vous pouvez faire des randonnées en traîneau à renne, les excursions en raquettes à neige à travers une végétation luxuriante et immaculée. Dans ce territoire, la saison s’avère plus longue pour faire du ski. Les pistes sont ouvertes dès novembre et restent disponibles jusqu’en avril. Les monts et les collines forment des sentiers très adaptés à ce genre de pratique. Ils présentent toutes les conditions nécessaires pour que tout le monde, même les novices, peuvent skier au gré de leurs envies. Les expérimentés, quant à eux, peuvent partir dans les parcs nationaux et les domaines skiables hors-piste. Pour avoir une idée, voici une liste non exhaustive des stations les plus recommandées en Finlande :Profitant d’un emplacement exceptionnel entre deux villages, laest labellisée « Su». Il s’agit de la première station de sports d’hiver du pays où l’on peut s’adonner au ski de fond avec environ 500 km de pistes. Cet endroit est idéal pour pratiquer du ski de randonnée, une activité incontournable à effectuer entre amis ou en famille. Pour plus de sensations, la montée en cabine garantit un tout autre engouement parce que celle-ci permet d’admirer les paysages arctiques de manière originale.Un petit paradis pour les adeptes de sports d’hiver, laprocure un large choix d’activités aussi bien pour les touristes finlandais que les touristes internationaux. Même les débutants peuvent en profiter durant leur escapade dans le pays. Si vous n’avez pas envie de skier, vous pouvez ainsi choisir entre la promenade en traîneau à chiens, la course de karting sur glace et d’autres animations ludiques.