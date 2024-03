Danemark : une forte hausse des nuitées françaises !

autrement exotiques

Les voyageurs français montrent un fort intérêt pour des séjours en dehors de Copenhague, profitant des courtes distances pour explorer la diversité des expériences offertes par le Danemark.Les nuitées hors de la capitale représentent 24%, avec une augmentation de 21% par rapport à 2022 (et +49% comparé à 2019).En 2023,, dépassant même les niveaux de 2019 (+26%).Ces chiffres mettent en lumière l'attrait majeur du Danemark et son immense potentiel pour les touristes français en toutes saisons. Le royaume est une destination, offrant un climat agréable et des paysages "" à moins de deux heures de vol de la France.Au fil des années,de plus en plus important, avec une offre diversifiée allant des restaurants étoilés Michelin à la street-food, des safaris gastronomiques aux festivals culinaires, mettant en valeur les spécialités locales.Les thèmes de promotion de VisitDenmark incluent également la nature sous toutes ses formes, des environnements urbains où la nature est intégrée aux paysages sauvages variés, tels que les côtes, les forêts, les lacs et les vastes plages de sable.VisitDenmark travaille égalementdu Danemark sous sa marque "La collaboration avec les voyagistes français est essentielle pour développer le tourisme de ce pays.