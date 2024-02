… Indéniablement populaire, notons que la pratique sportive est effectivement en progrès. Selon une étude du Credoc datant de 2019, en France,C’est 8 points de plus qu’en 2015 ! Mieux, selon le baromètre annuel de l’Injep (Institut national de la jeunesse et éducation populaire), en 2022 : ce sont 60 % des Français de 15 ans et plus qui ont pratiqué une activité sportive en moyenne une fois par semaine au cours des 12 derniers mois.Soit 10 points de plus qu’en 2019. Et en tenant compte des pratiques occasionnelles, 72 % ont pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours des douze derniers mois, soit 6 points de plus qu’en 2019.Portée pour moitié par le développement de la marche et de la randonnée, la hausse de la pratique sportive est également fortement liée à la pratique féminine qui a gagné 7 points en 4 ans :Mais, un bémol, l’activité sportive reste socialement différenciée avec une surreprésentation de jeunes, de hauts revenus et de diplômés du supérieur. Tandis que le baromètre Injep indique que l’on fait désormais davantage de sport à domicile et moins dans les structures sportives. Une conséquence évidente du télétravail.