Adagio dévoile un nouvel aparthotel en Allemagne

Le nouveau site de Stuttgart propose 121 hébergements répartis entre studios pour deux personnes et appartements une chambre pour quatre personnes.incarne le concept de « Smart House » : mobilier multifonction, espaces décloisonnés, matériaux chaleureux, le tout pensé pour des séjours de courte ou longue durée. Les résidents bénéficient d’une, d’un buffet petit-déjeuner en option, d’un service de ménage hebdomadaire à partir de huit nuits, d’une salle de fitness, d’une laverie en libre-service et d’un parking sécurisé.Les parties communes, pensées comme un prolongement des espaces privatifs, intègrent « Le Cercle », un espace comprenant une boutique de proximité et une bibliothèque d’objets à emprunter (jeux, accessoires, matériel culinaire). Fidèle à l’identité culturelle locale,avec des éléments décoratifs évoquant les vignes, le liège et la terre. À l’extérieur, une fresque monumentale réalisée par l’artiste local Marc David Spengler illustre grappes de raisin, bouteilles et symboles festifs, affirmant l’ancrage culturel du projet.