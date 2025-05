Kimpton Main Frankfurt ouvre ses portes en Allemagne

Fidèle à l’approche Kimpton, l’hôtel propose des avantages uniques. Les clients peuvent accéder à des articles oubliés via le programme "Forgot It? We’ve Got It!" et voyager avec leurs animaux de compagnie sans frais supplémentaires, quelle que soit leur taille ou race. Ces services visent à renforcer le confort et la flexibilité de l’expérience client.



Le Kimpton Main Frankfurt s’inscrit dans la stratégie d’expansion de la marque en Europe, rejoignant des établissements comme Kimpton Fitzroy London, Kimpton Vividora Barcelona et Kimpton St. Honoré Paris, ainsi que de futures ouvertures à Marbella et en Algarve.



Créée en 1981 à San Francisco, Kimpton compte aujourd’hui plus de 75 hôtels et plus de 100 restaurants, bars et lounges à travers le monde.