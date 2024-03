Le Kimpton Saint-Honoré Paris a adopté... un robot

"fière

"permettra aux équipes de se recentrer sur l’aspect humain et relationnel"

Baptisépar l’ensemble des équipes (les amateurs d’humour français comprendront la référence),a été spécialement conçu pour accompagner l’être humain dans le milieu de la restauration.Avec ses tatouages et son nom américain, il s’intègre parfaitement dans le décor du restaurant californien du Kimpton St Honoré Paris. Bryan qui est, paraît-il, polyglotte et capable de s’adapter à toutes les situations, distrait les clients par sa gaieté et son air enjoué.En assistant le service et le débarrassage des tables avec saChaque mois, le delta entre le coût du robot et le salaire d’un collaborateur sera reversé à la Fondation Un Avenir Ensemble reconnue d’utilité publique, dont la mission est d’accompagner des jeunes méritants dans leur développement personnel, scolaire et professionnel. Laëtitia Elmaleh , la Directrice Générale du Kimpton St Honoré Paris, qui se dit" d’accueillir Bryan, assure qu'ilde notre métier.Le but, insiste-t-elle, n’est pas de remplacer les collaborateursEn tous cas, autant que nous ayons pu en juger lors d'un récent déjeuner au Kimpton St Honoré Paris, Bryan n'est pas encore totalement habile pour remplir toutes les tâches qu'il est supposé accomplir. Mais il est devenu une attraction pour les clients. Et, peut-être, une sorte de mascotte pour l'équipe. Une affaire à suivre.