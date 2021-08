Le Kimpton St Honoré Paris, ouvrira ses portes le 23 août 2021 1ère ouverture en France de la marque de boutique hôtels

Idéalement situé au coeur du quartier de l’Opéra, à deux pas de la Place Vendôme, du Jardin des Tuileries et du Louvre, c’est sous les façades Art Nouveau de 1917 de l’ancienne « Samaritaine de Luxe » que le Kimpton St Honoré Paris ouvre ses portes à compter du 23 août 2021.

Rédigé par La Rédaction le Lundi 16 Août 2021

149 chambres et suites ainsi qu’un spa Codage et une piscine intérieure.



Cette première ouverture en France marque une nouvelle étape dans l’expansion européenne de la marque de boutique hôtels du groupe IHG®



L’ancienne « Samaritaine de Luxe », acquise au XXème siècle par la famille Cognacq-Jay, retrouve toute sa superbe. La transformation de ce joyau des années 1900 en un hôtel 5 étoiles s’opère sous la direction artistique du célèbre architecte d’intérieur français Charles Zana.



Inspiré par l'Art Déco des années 1930, Charles Zana imagine chaque chambre comme un appartement parisien avec balcons, fenêtres d'atelier et œuvres d'art soigneusement sélectionnées.

Chaque chambre imaginée comme un appartement parisien Au rez-de-chaussée, MONTECITO, son restaurant d’inspiration californienne conçu par Humbert & Poyet.



La carte combine des recettes saines, gourmandes toujours avec l’abondante générosité américaine.



Au 10ème étage, SEQUOIA, son rooftop bar imaginé par Charles Zana avec vue à 360° sur les toits de Paris et ses monuments emblématiques.



Rendez-vous pour un verre au sommet de Paris avec une carte courte et parfaitement exécutée composée entre autres de 6 cocktails du moment, vins et Champagnes ainsi que d’une sélection de tapas à partager.



« La France est réputée pour ses hôtels et Paris pour son art, son design et sa riche culture. Nous sommes très enthousiastes d’instaurer la philosophie Kimpton à savoir un service détendu, sophistiqué et personnalisé au sein de ce sublime établissement.



L’ouverture du Kimpton St Honoré Paris apporte joie de vivre et dynamisme, insuffle de la modernité à ce merveilleux bâtiment classé, et y accueille les voyageurs dans un style luxueux et décontracté. » déclare Christophe Laure.

