Embratur dévoile sa nouvelle plateforme "Brasil Travel Specialist"

Accessible en ligne, BTS permet aux professionnels de mieux comprendre les spécificités des différentes régions du Brésil, d’identifier les expériences adaptées à leurs clients et d’accéder à des avantages exclusifs comme la participation à des voyages de familiarisation.



" Elle permet de renforcer la commercialisation du Brésil sur des marchés prioritaires comme la France et l’Italie, en fournissant des outils adaptés aux besoins des agences ", a souligné Bruno Reis, directeur du marketing international, des affaires et de la durabilité à Embratur.



Pour séduire les voyageurs européens, Embratur notamment mise sur les sites brésiliens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO. Du centre historique d’Ouro Preto à Salvador, en passant par les chutes d’Iguaçu ou encore le Pantanal, le Brésil regorge de trésors culturels et naturels.



" Ces sites incarnent la pluralité de notre pays et permettent d’attirer différents profils de voyageurs, qu’ils soient passionnés d’histoire, de culture ou d’écotourisme ", a expliqué Marcelo Freixo, président d’Embratur.



Les participants ont également pu découvrir la sélection « 101 expériences Feel Brasil », une collection de circuits durables et immersifs imaginés pour connecter les visiteurs avec les communautés locales et la nature brésilienne.