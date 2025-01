Le Brésil lance sa campagne de promotion 2025 pour l’Europe

Il n’y a pas d’endroit comme le Brésil

La nouvelle campagne «» vise à positionner le pays sud-américain parmi les destinations touristiques de premier plan en Europe. Le lancement officiel aura lieu le 23 janvier à la FITUR, en présence de personnalités telles que l’ambassadeur du Brésil en Espagne, Orlando Leite Ribeiro. L’initiative se déclinera dans plusieurs pays, avec un accent spécifique : en, la promotion se concentrera sur, tandis qu’en, elle mettra en avantLe Brésil profite également de l’événement pour présenter la «», un, de Jericoacoara à Lençóis Maranhenses, sur 500 km. En complément, laoccupera une place de choix avec des démonstrations culinaires mettant à l’honneur les cuisines du Pantanal, de l’Amazonie et de la Route des Émotions. Enfin, l’ Embratur lancera le programme Brasil Travel Specialist (BTS) pour former les agents de voyages et développer de nouvelles opportunités commerciales. Cette campagne marque le début d’unà des salons internationaux pour promouvoir le Brésil tout au long de l’année 2025.