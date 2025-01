Le Brésil enregistre une hausse record de touristes en 2024

L’Embratur a structuré la promotion du Brésil à l’étranger avec des programmes innovants reproduits dans le monde entier. Cette croissance se poursuivra dans les années à venir

Cette augmentation reflète notre travail de promotion de l'image du Brésil à l'étranger

Selon les données publiées par le, le Brésil a enregistré une fréquentation record avec. Cette performance résulte d’un effort de promotion intensif mené au cours des deux dernières années., a salué cette réussite : «».Les États de São Paulo (2,2 millions de visiteurs), Rio de Janeiro (1,5 million) et Paraná (894 536) ont été les principales portes d’entrée pour les touristes. Parmi les nationalités les plus représentées, les Argentins dominent avec 1,95 million de visiteurs, suivis des Américains (696 512) et des Chiliens (651 776). Lea souligné l’importance des partenariats et des campagnes internationales pour ces résultats. «», a-t-il déclaré.Les recettes générées par les dépenses des visiteurs étrangers ont atteintun montant supérieur à celui enregistré durant la même période en 2014, année de la Coupe du monde de football. Le gouvernement brésilien vise désormais à dépasser les 8,1 millions de touristes étrangers par an d’ici 2027, ce qui pourrait générer plus de 8,1 milliards de dollars de recettes annuelles.