Diversité et durabilité : les deux axes du Brésil à l'IFTM

Les 18 exposants ont présenté des produits et destinations qui mettent un accent particulier sur la durabilité et la diversité, des priorités croissantes dans l'industrie touristique mondiale.



Parmi les participants, des destinations comme Foz do Iguaçu, São Sebastião et Rio de Janeiro se sont distinguées, aux côtés de tour-opérateurs, hôtels et compagnies aériennes.



L’objectif était de renforcer la position du Brésil sur le marché européen en mettant en avant des offres durables et respectueuses de l'environnement.