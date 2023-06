Voyage Brésil : quelles sont les conditions d’entrée ?

Depuis le 21 mai 2023, len’impose plus de conditions sanitaires liées au Covid-19 pour l’entrée et la sortie du territoire. Il en est de même de plusieurs pays d’Amérique Latine.Le pays est l’un des derniers au monde à lever ses restrictions et à rouvrir complètement les échanges internationaux.. Le port du masque n’est plus obligatoire dans les avions au Brésil ni dans les aéroports.Pour ce qui est des autres maladies potentielles, il est recommandé de prendre certaines mesures. Il est fortement conseillé d’effectuer avant son voyage une, une maladie due à un virus appelé virus amaril transmise par certains moustiques lors de la piqûre. Il est également fortement recommandé de mettre à jour votreainsi que lechez les enfants.Enfin, il est conseillé de vous renseigner sur les autres maladies infectieuses pouvant circuler dans le pays (paludisme, dengue, chikungunya) afin de réagir efficacement en cas de contagion.