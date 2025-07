Baignade dans la Seine : Paris ouvre trois sites au public dès ce samedi

C’est un moment que les Parisiennes et Parisiens n’osaient plus espérer, 100 ans après l’interdiction de la baignade dans la Seine, le fleuve retrouve officiellement sa fonction de lieu de détente et de fraîcheur.À partir de ce samedi 5 juillet,aménagées seront ouvertes au public, gratuitement et sans réservation, de, jusqu’au 31 août 2025.Les sites sont :(Paris Centre), première baignade dès 8h, au niveau du bar Les Nautes,(15e) : ouverture à 10h, port de Grenelle, côté passerelle Bir-Hakeim et(12e) : dernier site inauguré à 11h, sous la passerelle Simone de Beauvoir.La maire de Paris Anne Hidalgo sera présente dès l’aube pour inaugurer officiellement cette première saison de baignade aux côtés de plusieurs représentants de l'État et de la Ville, dont, ministre des Sports,, préfet de région,, préfet de Police, et, adjoint à la Maire en charge de la Seine et des Jeux.