Quand la France se fixe des ambitions fortes et travaille ensemble, elle est capable de grandes choses. Continuons sur cette voie.

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ont non seulement été un événement sportif exceptionnel, mais aussi un catalyseur pour unedans de nombreux secteurs.Du, en passant par la signalétique, plusieurs acteurs ont pris des initiatives pour garantir que les personnes en situation de handicap puissentà cette fête mondiale du sport.Les efforts déployés ont été un véritable défi, mais également une occasion de repenser les pratiques et de les inscrire dans le long terme.Lors de l'événement CATMI qui s'est tenu leà la Tour Accor,, ancienne ministre des Sports, a pris la parole pour souligner l'importance de l'accessibilité dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques.Elle a exprimé sa fierté quant aux, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre les efforts pour combler le retard en matière d'accessibilité. Elle a rappelé que ladoit viser non seulement l'exemplarité, mais aussi, avec une attention particulière portée à l'inclusion des personnes en situation de handicap." a-t-elle conclu.