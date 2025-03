Les Bateaux-Mouches vont naviguer plus propre sur la Seine

Si les Parisiens pourront (ou pas !) se baigner dans la Seine dès cet été,ou presque, et dans le silence.Leader des croisières à travers la capitale avec, et créateur d’une marque devenue iconique à travers le monde, la Compagnie des Bateaux-Mouches prépare leA ce titre, elle vient de signer unesitué à proximité du pont de l’Alma, avec Haropa Port, la société qui gère le port fluvio-maritime de l’axe Seine, de Paris jusqu’au Havre.Cette opération va permettre à la compagnienécessaires pour naviguer plus propre.