L'Allemagne renforce ses ambitions sur le marché français

Le "profil" des Français voyageant en Allemagne est un autre atout, poursuit Bénédicte Richer.



Si 77% des Français y viennent pour des vacances, les 23% restants le font pour des voyages d'affaires. "Venir en Allemagne pour raisons professionnelles peut donner envie d'y revenir en vacances et vice-versa" , espère la directrice France de l'ONAT, qui voit des perspectives de développement sur le segment loisirs comme MICE.



Et ce, d'autant plus que l'Allemagne est d'ores et déjà l'un des leaders européens du tourisme d'affaires, grâce notamment à Francfort, Berlin, Cologne et Düsseldorf.



Pour appuyer ces encourageantes perspectives, l'ONAT déclinera, en France, tout au long de l'année 2025, les campagnes internationales de promotion de sa destination : "Embrace German Nature" ; "Cultureland Germany" ; "Season's Greeting Germany" ; et, bien sûr, "Simply Feel Good" (Sustainable experiences in Germany).



"L'Allemagne s'affirme de plus en plus comme une destination éco-responsable" , souligne Bénédicte Richer, rappelant que le World Economic Forum a classé l'Allemagne à la sixième place pour l'offre de tourisme durable.



Chaque campagne sera accompagnée d'un onglet en français hébergé sur le site internet de l'ONAT.



A noter qu'en 2025, l'Allemagne met aussi en avant ses marchés de Noël, célèbre le 275e anniversaire de la mort de Johann Sebastian Bach (avec notamment début juin le festival mondial de musique de Leipzig) et le cinquantième anniversaire de la "route des contes de fées" qui honore les célèbres frères Grimm en reliant 50 villes.