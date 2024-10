L’ONAT lance Emma, son influenceuse virtuelle

Avec « Emma », l’ONAT inaugure une nouvelle étape dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. L'IA intervient déjà dans plusieurs domaines de l’organisation : elle est utilisée en, dans la communication avec les clients et dans les stratégies de marketing.Les agences de voyage en ligne s'appuient de plus en plus sur l'IA pour. L’ONAT soutient cette tendance avec son, qui comprend plus de 500 000 ensembles de données lisibles par machine sur les attractions, circuits, événements et infrastructures touristiques, disponibles dans le. Ces données renforcent la visibilité de l’offre touristique allemande sur les plateformes numériques.L’IA aide également à mieux cerner les attentes des clients pour leur proposer des. Par exemple, unrépond en continu aux questions des visiteurs sur le site web de l’ONAT. De plus, l'organisation utilise l'IA pour inspirer les clients à travers des technologies immersives comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée et les applications vocales. L’IA est maintenant intégrée dans les opérations quotidiennes de l’ONAT et offre une large gamme d’applications, notamment dans le marketing numérique. Elle est ainsi employée pour. L’ONAT s'engage à exploiter les possibilités de l'IA de manière responsable, en veillant à une communication transparente.