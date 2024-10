Kathrin Weiss-Reinthaler nommée directrice de l’ONAT

Aprèspour l'Office National Autrichien du Tourisme (ONAT),quitte son poste pour une nouvelle mission au siège de l'organisation. Durant cette période, elle a supervisé diverses initiatives visant à promouvoir l'Autriche auprès du public et des professionnels du tourisme en France.Sous sa direction, l'équipe de l'ONAT à Paris a organisé de, tels que des rencontres presse, des afterworks, et des campagnes promotionnelles en collaboration avec des partenaires autrichiens, comme. Parmi les temps forts, on note également la Maison de l'Autriche éphémère, mise en place lors des Jeux Olympiques et Paralympiques.Le 1er octobre, Kathrin Weiss-Reinthaler a pris la relève en tant que. Forte d'une expérience acquise à Londres et à Dubaï, elle est bien préparée à relever les défis de ce nouveau rôle. Carmen Breuss a remercié ses partenaires pour leur soutien et a exprimé sa confiance en la nouvelle directrice.