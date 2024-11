Le Tyrol en mode sport et cocooning

En allant d’un marché à l’autre, on s’arrêtera devant les boutiques de décoration, d’objets artisanaux en bois, de vins et de charcuteries autrichiens, de souvenirs tyroliens… soit la palette marchande habituelle des rues centrales d’Innsbruck La balade conduira jusqu’au bord de l’Inn, près de laquelle se tient le marché de l’Avent de Markplatz, plus festif et populaire, dominé par l’arbre de Noël en cristal de Swarovski.



On finira en beauté en grimpant dans le funiculaire d’Hungerburg. Ses stations ont été dessinées par l’architecte Zaha Hadid. En haut, le marché de Noël panoramique offre une vue grand angle sur la ville et ses lumières. Les lumières, ce sont aussi celles que propose l’installation Lumagica.



Chaque année jusqu’à fin janvier, le parc Hofgarten arbore une trentaine d’installations lumineuses évoquant l’hiver dans plusieurs pays. Animaux, arbres, personnages… les ampoules scintillent de tous leurs feux dans la nuit et exaltent la saison froide, pour la plus grande joie des familles et des enfants.