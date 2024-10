Autriche : en 2025, Vienne fête Johann Strauss et la valse

"roi de la valse"

Beau Danuble bleu

Tout au long de l'année 2025, le visiteur pourra en apprendre plus sur ledans bien d'autres lieux.Pour commencer, le, sous le nom : « Johann Strauss - l'exposition ». Ouverte le 4 décembre 2024, elle sera visible jusqu'au 23 juin 2025.Ensuite,qui lui rend lui aussi hommage.détaillera la personnalité et l'oeuvre du célèbre compositeur et plongera le visiteur dans la culture viennoise du divertissement du XIXe siècle.A la Maison Strauss, il sera également possible d'assister à des concerts de musique et de déguster des plats viennois d'exception conçus par le chef étoilé Stefan Glantschnig.Bien mieux, à Vienne, une véritable promenade . Outre la, ce parcours passe par l'-il y composa le célèbre ""- , jusqu'auoù il est inhumé et lequi lui est dédié.Des haltes sont aussi prévues à la cathédrale Saint-Etienne où Strauss se maria avec sa première femme et à l'église Saint-Charles où il épousa la seconde. Sans oublier la salle dorée du Musikverein où se tient chaque année le concert du Nouvel An de l'orchestre philarmonique de Vienne, l'Opéra national de Vienne et le Théâtre an der Wien où eurent lieu de grandes premières des oeuvres de Strauss.