Vienne : record pour l'hôtellerie en 2023

L'an dernier, la ville a comptabilisé 17 261 000 nuitées, un total juste inférieur de 2 % au précédent record de 2019, mais affichant une croissance de plus de 4,7 % par rapport à 2018. Ainsi, le secteur touristique de Vienne a enregistré le deuxième meilleur résultat historique en termes de nuitées.



" Le tourisme viennois s'est complètement débarrassé des effets de la pandémie et a repris le chemin du succès ", a souligné Norbert Kettner, le directeur de l'Office du tourisme de Vienne.



" Le chiffre d'affaires des établissements d'accueil est cependant bien plus significatif que le volume de nuitées. Il a connu une hausse d'environ un tiers supérieur au total des nuitées au cours de l'année 2023 et avait déjà battu le record précédent de 2019 dès la fin novembre ", a précisé M. Kettner. Avec 1,08 milliard d'euros générés de janvier à novembre, les revenus ont augmenté de 42,3 % par rapport à 2022 et de 19,5 % en comparaison avec 2019.