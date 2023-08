14 sites touristiques de la Vienne réunis sur la plateforme "Sites insolites"

Après avoir participé au jeu instantané Gagné/Perdu, les joueurs peuvent s'inscrire à un grand tirage au sort pour tenter de remporter des entrées ou de plus gros lots comme un séjour deux jours et une nuit (hôtel 3 étoiles) au Futuroscope, 1 week-end en hébergement type roulotte avec petit-déjeuner inclus pour 2 ou 4 personnes à DéfiPlanet’ ou encore deux nuitées en écolodge pour 2 à 4 personnes au Domaine du Lac de Saint-Cyr avec un déjeuner dans un de leurs restaurants.



À l’origine du projet, l’ADT et plusieurs sites de la Vienne (Futuroscope, groupe Vos Destinations Nature) voulaient transformer la brochure papier historique regroupant les sites incontournables du territoire (330 000 exemplaires diffusés dans tout le Grand Ouest) en une plateforme digitale ludique et interactive.



Le nouveau dispositif expérientiel mis en place a convaincu 14 partenaires du territoire, avec une volonté partagée de conduire une action collective et territoriale de prospection.



" Ce dispositif expérientiel nous permet d’affirmer notre promesse de destination ludique et familiale partagée avec nos prestataires touristiques. De plus, cette démarche s’inscrit également dans l’air du temps en diminuant notre impact écologique avec la digitalisation complète de l’ancienne brochure papier , a déclaré Isabelle Barreau, Présidente de l’ADT de la Vienne.



Cette transformation radicale fait de cette nouvelle plateforme digitale ludique Sites Insolites un accélérateur de visibilité et d’engagement pour le réseau de partenaires ".



" Le département de la Vienne est un territoire très riche en offres touristiques. Nous n’avons ni la mer, ni la montagne mais beaucoup d’expériences uniques et de qualité qui prennent toutes leurs dimensions lorsqu’elles sont combinées les unes avec les autres.



L’association des Sites Insolites est le liant qui permet de transformer notre territoire d’un "Territoire avec des parcs" à une véritable "Terre de Jeux" ", a ajouté Yann Decker, le directeur de Vos Destinations Nature, qui représente 4 sites sur les 14 partenaires.



La plateforme vise essentiellement les familles. Elle s’adresse aux habitants de la Vienne, clientèles en séjour mais aussi aux intentionnistes vacances.