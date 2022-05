La Station Cosmos accueille ses premiers clients au Futuroscope

Les concepteurs du parc avaient vu large en termes de parking et nous avons encore des réserves foncières si c’est nécessaire

Deux tiers des investissements se font dans le périmètre déjà construit et un tiers occupera des terrains à convertir

Un an plus tard, ce sera l’Aquascope qui apportera une nouvelle dimension ludique, dans l’esprit du Futuroscope. Presqu’entièrement indoor, à l’exception d’une grande piscine en extérieur, le parc devrait être la synthèse originale entre les attractions aquatiques traditionnelles à base de tobogans et de bassins et l’émotion immersive avec des projections d’images sur des murs d’eau et d’autres innovations technologiques gardées jalousement secrètes. Un investissement au bas mot de 50 millions d’euros pour une exploitation sur toute l’année en dehors d’une courte période d’entretien.Ces premières réalisations de taille vont redessiner la physionomie du parc face à l’entrée principale. Une vaste plaza, conquise sur les parkings actuels, distribuera les nouveaux investissements : l’Aquascope, les deux hôtels, l’Arena, grande salle de spectacle voulue par le Département où sera présenté le Slava Show du clown russe, et l’actuel ZeroGravity, conçu et financé par le propriétaire de la marque. «», explique Rodolphe Bouin. «».