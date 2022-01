Le parc du Futuroscope déroule ses nouveautés jusqu’à l’horizon 2025

Pour entretenir cette « envie », il annonce la série des nouveautés qui vont entrer en action dès le printemps prochain.



En plus d’Objectif Mars, le 1er roller-coaster du parc inauguré en 2020 et de La Clef des Songes, le spectacle nocturne lancé l’été dernier, le Futuroscope compte sur Les Chasseurs de Tornade pour faire parler de lui.



Ce sera le plus gros investissement réalisé dans le parc : 21 M€, pour voyager au cœur d’une tornade grâce à une salle de 120 places, montée sur un plateau pouvant tourner à 30 km/h face à 500 m2 d’écrans LED, de la pyrotechnie et des effets spéciaux.



Les « scientifiques » Mélanie et Albert embarquent les spectateurs dans l’œil du cyclone.