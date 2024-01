200 chefs d'entreprise attendus pour le 2e Sommet Destination France

près de 100 millions de touristes internationaux

Durant ce Sommet, le Président de la République aura à cœur de redire à quel point le secteur du tourisme est stratégique pour l'économie française

les investissements dans les mobilités douces ont augmenté de 68%

avec notamment 200 M€ qui ont été répartis entre des pistes de cyclotourisme et des voies fluviales pour développer les grands itinéraires européens (Vélodyssée, Scandibérique).



Egalement des investissements dans les infrastructures du tourisme en montagne, suite au

avec une enveloppe de 331 M€".

Entre les Jeux Olympiques et Paralympiques, le Sommet de la francophonie, les cérémonies autour du Débarquement américain et la réouverture de Notre-Dame de Paris, les regards seront une fois de plus tournés vers la France en 2024.Du côté de l'Elysée, on s'attend à réaliser une nouvelle année record en terme de fréquentation touristique, alors qu'en 2023, l'Hexagone a attiré "", a affirmé Victoire Vandeville, la conseillère Attractivité, Export et Tourisme du Président de la République lors d'un point presse ce 10 janvier 2024.Des chiffres qui devraient être prochainement précisés par l'INSEE, tandis qu'après deux ans de crise due à la pandémie de Covid-19, les indicateurs remontent doucement mais surement dans le vert.", a poursuivi Victoire Vandeville, rappelant qu'il représente 7,5% du PIB national et emploie plus de deux millions de personnes.Une position qui lui a permis de bénéficier de plus dede soutien financier, entre les PGE, le fonds de solidarité et les autres aides accordées durant la pandémie. Mais aussi de 1,9 milliard d'euros Plan Destination France, qui vise à favoriser la transition du secteur vers plus de durabilité et d'innovation. Sur cette dernière somme, ", a rappelé Victoire Vandeville,