Faible enneigement : "La montagne continue d’attirer"

, ce qui confirme les prévisions optimistes émises en début de février.Bien que la fréquentation ait connu un recul au cours des deux premières semaines, une dynamique positive a permisDe nouveaux comportements émergent, notamment une tendance à effectuer(41% des sondés constatent une hausse par rapport à 32% la saison dernière) et la rechercheMalheureusement, cette année une disparité, s'est fait ressentir en fonction des massifs.Les Alpes se démarquent avec des conditions d'enneigement favorables, enregistrant une augmentation du taux d'occupation de +5% dans les Alpes du Nord (86%) et de +3% dans les Alpes du Sud (72%).En revanche,Les stations situées à des altitudes plus basses connaissent un déficitsur tous les massifs, en particulier dans les Vosges, le Jura et le Massif Central.Selon le, les semaines duont enregistré des ventes presque équivalentes par rapport à la saison précédente.lors des semaines du 19 février et du 26 février, atteignant un pic au cours de la semaine du 26 février.Du côté de Nordic France, les professionnels ont réussi à s'adapter et à maintenir une offre d'activités hors neige attrayante, notamment dans le massif du Jura.En altitude, les conditions sont bonnes pour le ski de fond et la raquette, avec des niveaux. Les récentes chutes de neige, laissant entrevoir une fin de saison prometteuse dans les Pyrénées et les Alpes du Sud.Enfin, selon, à la veille des vacances d'hiver, l'activité des magasins de sport en station affichait une avance de +6% en chiffre d'affaires par rapport à la saison 2022-2023 (+2% en vente / +9% en location).