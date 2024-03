Savoie Mont Blanc : De bons résultats malgré un faible enneigement

Il a certes fait défaut à basse et moyenne altitudes dès fin janvier et jusqu’à la quasi-fin de la deuxième semaine de ces vacances dans les stations dont le domaine skiable est inférieur à 1800 m d’altitude.



Elles représentent toutefois un tiers seulement de celles situées en Savoie Mont Blanc, 89 % de nos stations ont un domaine situé à plus de 1500 m d’altitude et 67 % à plus de 1800 m

Le seul bémol à ces bons résultats aurait pu être l’enneigement : "", exprime Carole Duverney.L'attrait pour la montagne en hiver reste toujours autant présente, c'est pour cela que grande nombre d'entre eux ajustent désormais leurs habitudes.Ces derniers, dont la durée moyenne de pratique du ski est désormais, diversifient leurs activités en plein air, avec. Ils apprécient l'air pur de la montagne et bénéficient d'une variété d'offres et d'animations en dehors des pistes de ski, développées dans les 110 stations de Savoie et de Haute-Savoie Certains modifienten optant pour des domaines d'altitude proches offrant une meilleure couverture neigeuse.