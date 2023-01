Futuroscopie - "Le ski n’a pas d’avenir" clament les acteurs de la montagne italienne 🔑

Chez nos voisins, la crise est donc tout aussi cuisante qu’en France. Et tout suggère qu’il n’y aura pas de retour possible en arrière. Les pistes de ski boueuses feront désormais partie intégrante du paysage montagnard et de l’avenir de nos massifs. Et c’est bien cela qui pose problème.



En effet, une montagne en hiver sans neige, ce n’est pas la montagne mythique qui fait rêver. Les stations ont donc beau tenter de faire tourner leurs remontées mécaniques et de proposer du VTT et des festivals, le succès n’est pas au rendez-vous.



En fin d’année, les touristes qui avaient envie de braver la pluie, le brouillard, la brume et le froid n’étaient donc guère nombreux, malgré les images diffusées abondamment sur les chaînes de télévision (et les promotions tarifaires) cherchant à inciter quelques téméraires à tenter l’expérience.



En fait, reconnaissent les professionnels : « il ne faut pas se faire d’illusions. Quand il ne neige pas en hiver, les paysages n’ont rien de séduisant comme en été ! ».



Et regarder la pluie tomber depuis les fenêtres d’un chalet loué à grands frais devient vite déprimant. Surtout quand on sait qu’à quelques dizaines de kilomètres, un temps radieux en bord de mer peut permettre de passer de délicieuses vacances : marche sur la plage, pêche aux crevettes, bronzette, cyclotourisme… !



Certes, avec un peu de neige, on peut s’essayer à la luge et aux raquettes et les plus sportifs peuvent randonner. Mais, les options pour sauver la saison d’hiver hors canons à neige, sont bien plus limitées qu’on veut le dire et l’envisager !