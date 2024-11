J’ai élaboré trois scenarios. Le premier prévoit que les Jeux auront bel et bien lieu au prix de destructions catastrophiques.Le deuxième scenario prévoit que les épreuves seront annulées en dernière minute face aux urgences climatiques, sociales et politiques.Enfin, le troisième, un scenario optimiste, envisage une année de festivités mais aussi d’engagement créant un élan collectif au service de la transition indispensable à l’avenir.Pour le moment, il est clair pour moi que l’on ne va pas annuler ces jeux. Mais, la décision a été prise par le haut, sans consultation de la population locale concernée. Ce qui est déjà un handicap. On n’est plus à l’époque de Grenoble et d’Albertville.J’observe que cette perspective ne déclenche donc pour le moment aucun enthousiasme. Au contraire. On y voit encore de l’argent public partir en fumée sur un événement qui aura plutôt des impacts négatifs que positifs. D’autant que nous ne savons pas si nous aurons ou pas de la neige.Le message des pouvoirs publics est donc incohérent. D’une part, il faut économiser et préserver et l’on indique déjà que l’on fera dans la sobriété. Mais, de l’autre on dépensera des millions pour un spectacle qui n’aura aucun impact autre que négatif.Sur la mobilité par exemple, selon Anne Lassmann Trappier, présidente de France Nature Environnement Savoie, les Jeux seront délétères, pour l’environnement, pour les routes et pour l’eau et ne permettront pas d’avoir plus de trains dans les gares des Alpes.Quant au contournement routier comme celui de Gap, il favorisera la voiture, ce qui n’est pas le but attendu. Les J.O risquent aussi d’attirer de nouvelles constructions à l’heure où il s’agit de cesser d’artificialiser les sols des parkings et autres hébergements ainsi comme à La Plagne d’un lifiting des remontées mécaniques d’hier.Certes, on pourra impressionner le monde, mais ce spectacle sera réservé aux hauts revenus qui ne seront peut-être même pas attirés par l’événement.En somme, on va manquer de courage et une nouvelle fois dépenser de l’argent sur un projet d’avenir à très court terme alors qu’il faut repenser la destinée de tous les massifs. Et il faut probablement chercher l’inspiration parmi les petits massifs comme les Vosges ou les Pyrénées qui ont anticipé les changements et ont pris un tournant adapté à la situation d’un monde où vous le savez, on n’hésite pas à confier l’organisation des Jeux d’hiver asiatiques à un pays comme l’Arabie saoudite.Lequel est prêt à engager des dépenses colossales en neige artificielle, ski indoor, climatisation… Indifférent aux aléas climatiques !