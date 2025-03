Vacances d’hiver 2025 : quel bilan pour les stations de ski françaises ?

Les conditions météorologiques assez favorables avec un bon enneigement global ont permis de dynamiser la fréquentation en station sur les vacances d'hiver. Ces bons résultats confirment l'attractivité de la montagne, avec un taux d'occupation équivalent à la saison passée. Il est important de rappeler que le calendrier scolaire est un élément essentiel pour l'activité des stations

le bon enneigement sur l'ensemble des massifs a permis d'assurer de meilleures conditions pour les activités neige et la pratique du ski que l'an passé, notamment dans le Massif central et le Massif vosgien

La fréquentation des stations françaises a été influencée par le. La(du 15 au 22 février), qui correspond aux zones B et C, a enregistré un, soit une augmentation de 8% par rapport à la saison précédente. En revanche, la(du 1er au 8 mars), correspondant à la zone A, a affiché unpar rapport à l'année précédente.Selon Jean-Luc Boch : "."Le rapport souligne égalementsur l'ensemble des massifs. Pour Domaines Skiables de France , "."Cette saison, la consommation desde la montagne . Deux tendances se dégagent : une(64% des sondés) et une(81% des sondés). Les données de Nordic France indiquent que plus de 90 domaines nordiques étaient accessibles durant les deux premières semaines de février.