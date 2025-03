Tignes : ce projet immobilier va tout changer dans la station…

Le programme Genesis propose 27 appartements au design soigné. La résidence Diva, au cœur du projet, offre des services et équipements privés tels qu'un espace bien-être avec piscine, hammam, sauna et jacuzzi, ainsi qu'une salle de fitness et des casiers à skis avec accès direct aux pistes. Un parking souterrain et des caves individuelles complètent l'offre. genesis se compose également du, un hôtel 5 étoiles avec 82 chambres et 21 suites hôtelières, spa, deux restaurants et un rooftop bar ainsi que du, 95 appartements 5 étoiles, des noms qui font référence aux constellations.met en avant des, se mariant à des façades blanches. Alpine Collection accorde une, privilégiant des, ainsi qu'à la sélection d'entreprises ancrées dans Alpine Collection contribue également à des. Le groupe met en avant son engagement en faveur de constructions durables et de matériaux écoresponsables pour