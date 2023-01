Savoie Mont Blanc propose des micro-aventures hivernales à portée de clic

se découvre sur les pistes mais également sous terre.est une aventure à la fois sportive et insolite qui conduit les randonneurs dans un voyage hors du temps et loin de leurs repères habituels. Équipé d’une frontale et encadré par un guide qui dévoilera les richesses d’un monde minéral insoupçonné, c’est parti pour explorer les entrailles de la grotte : fraicheur, obscurité et étroitesse des souterrains font de cette sortie un moment d’exception.Dernier exemple,. Repas savoyard, musique, sommets enneigés, tout est réuni par Courchevel Aventure. Une idée qui en fera rêver plus d’un dans cette station qui accueillera, avec Méribel, les Championnats du monde de ski alpin, du 6 au 19 février 2023.À bord de ce fameux engin piloté par un dameur professionnel, les convives parcourent les pistes de ski de nuit et en musique avant d’arriver au sommet pour découvrir la surprise qui régalera les papilles : un menu 100% local avec raclette et charcuterie, tartelette aux fruits des bois et vins de Savoie. Un moment chaleureux à partager en couple, entre amis ou en famille.