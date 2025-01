Futuroscopie - Et si le ski n'était pas mort ? [ABO]

D’autant que les moyens de transport sont de plus en plus avantageux et de plus en plus nombreux et proches des stations.qui seront de plus en plus prisés par des clientèles plus proches pourraient également encourager une demande de clientèles jeunes et « écolo », en quête par ailleurs de petits prix.Il est vrai que d’ores et déjà, à Straja en Roumanie, on facture les hôtels 8,40 euros par étoile (en moyenne) et 26 euros pour un forfait journalier de remontées. A Bansko, en Bulgarie, comptez plutôt 50 euros pour 14 remontées mécaniques…Le site skiinfo.fr fournit également des informations de qualité sur l’offre de toutes ces destinations qui, à défaut de séduire aujourd’hui un public français, sont très bien positionnées sur leurs marchés nationaux.Reste. Celle-ci possède certes un attrait qui pourrait détourner vers ses domaines skiablesQuant à, mais nettement plus modestes et surtout axés sur le bien-être. Et cela surtout, pour une clientèle domestique.Capables de faire rêver les « aventuriers », d’autres pays semblent aussi sur les rangs pour capter leur part de clients. Il s’agirait du… Il s’agirait aussi de, si la paix revient un jour.Ou encore deet plus précisément des montagnes pelées du Maluti au, où s’étire une bande blanche de poudre artificielle, la piste du domaine d’Afriski !Il s’agit aussi duproche de Marrakech qui a revu ses ambitions à la baisse mais n’en propose pas moins quelques glisses !