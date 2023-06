Comment Booking utilise l'IA pour booster son planificateur voyage ?

Le planificateur IA fournit ainsi " aux voyageurs une liste visuelle comportant des destinations et des hébergements, des tarifs indicatifs ".



Au cours de leur recherche, les utilisateurs peuvent " aller et venir entre l'interface de l'application Booking.com et leurs échanges avec le planificateur ".



Le planificateur de voyage de Booking est directement intégré dans l'application. Une fois l'hébergement sélectionné, les voyageurs peuvent le réserver.



"Les avancées récentes de l'IA générative accélèrent le travail que nous faisons depuis des années pour améliorer chaque aspect de l'expérience client sur notre plateforme.



Notre nouveau planificateur IA marque une nouvelle étape dans notre travail continu pour offrir aux voyageurs une expérience toujours plus simple. a indiqué dans le communiqué Glenn Fogel, PDG de Booking.com.