Peregrina : le Cluedo grandeur nature qui fait vibrer la scène nantaise

Peregrina

Et si, le temps d’une soirée, vous deveniez le héros d’un polar des années 1920 ?C’est ce que propose, la nouvelle création immersive de la compagnie vendéenne Gardez le Secret , à découvrir aux Halles 1&2 de l’île de Nantes. Bienvenue en 1921. Tony le Moretti vous ouvre les portes de son club, le cabaret le plus prisé de la ville. Ce soir, Olivia Brown, star déchue et diva mythique, signe son grand retour sur scène.Mais la fête tourne court : une mystérieuse disparition vient troubler les festivités. Que s’est-il passé ? Qui ment ? Qui manipule ? À vous de le découvrir.Chez Peregrina, pas de spectateur passif : vous êtesCostume trois pièces rayé ou robe à franges exigée, vous recevezà votre arrivée, artiste maudit, femme fatale ou homme d’affaires véreux et vous plongez dans un scénario haletant.