L’aéroport de Nantes franchit un cap avec l’électrification de ses pistes

L’ aéroport de Nantes Atlantique , géré par(AGO), démarre un projet d’électrification de ses opérations au sol, avec l’appui financier de l’Ce chantier, estimé à, vise à alimenterpour les véhicules de piste, marquant une étape décisive dans la réduction de l’empreinte carbone de la plateforme aéroportuaire.Les travaux d’électrification permettront aux avions stationnés d’utiliser une alimentation électrique directe via des prises 400 Hz et des systèmes de climatisation PCA (Pre-Conditioned Air), en évitant ainsi l’utilisation de moteurs auxiliaires (APU) et d’équipements thermiques. Cette mesure devrait permettre de réduire les émissions de CO2 de l’aéroport de 2 400 tonnes par an.En parallèle, lesalimenteront les véhicules aéroportuaires (bus de piste, tracteurs à bagages, etc.) avec différentes puissances adaptées aux besoins spécifiques des engins. Ce projet répond ainsi auxsur les infrastructures de carburants alternatifs, qui impose aux aéroports de fournir une alimentation