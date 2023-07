Climat : pourquoi l'aérien devra faire davantage et mieux que les autres 🔑

La transition est assez focalisée, que ce soit pour les transports et le tourisme, sur la technologie.



Elle l’est assez peu sur les leviers de sobriété, aussi bien dans les pratiques, les modes de vie ou d’imaginaires de mobilité. Nous pourrions imaginer un tourisme plus respectueux d’un point de vue environnemental et climatique.



Les pratiques sont toujours très impactantes, les visions de la transition ne remettent pas vraiment en cause nos pratiques : à savoir que demain, sans rien changer et juste grâce à des technologies plus vertes, tout sera réglé.



La réalité c'est que les solutions ne sont pas toujours prêtes à temps et pas nécessairement neutres en carbone.

Bien qu’il y ait des progrès d’efficacité énergétique dans l’aérien, la croissance du trafic surpasse ces gains énergétiques et les émissions augmentent.



Sauf que les émissions des prochaines années dépendront essentiellement du volume du trafic. Les innovations compensent de manière marginale l'augmentation du nombre de vols dans le monde.



Sur les biocarburants, la technologie la plus disponible à court terme, prévoit un objectif d’incorporation de 5% à horizon 2030. C’est très faible. Les carburants de synthèse n’en sont qu’à leur balbutiement.



Pour l’hydrogène ce sera, au mieux, un appareil en 2035. Et seulement en moyen-courrier. De plus, vous ajoutez une concurrence d’usage de ces ressources avec d’autres secteurs et modes de transport pour se décarboner.