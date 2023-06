Avion sobre : voici venu le temps du Macron ultra vert !🔑

Emmanuel Macron fait all in sur l'avion décarboné

Pour aider le tourisme à être plus vert que vert, le président de la République est tombé dans le panneau du solutionnisme technologique et de l'avion ultra sobre. Contre 8,5 milliards d'euros, nous aurons du carburant durable à ne plus savoir qu'en faire. Des appareils à hydrogène et électrique, même si tout le secteur ne cesse de dire que ce n'est pas possible. Une fuite en avant qui me fait penser à une chanson losque les Bleus s'étaient fait sortir d'un mondial au 1er tour "Oh les champions... la France est debout !"

Rédigé par Romain POMMIER le Lundi 19 Juin 2023

