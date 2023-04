GIEC : les carburants synthétiques, solution pour le transport aérien... 🔑

TourMaG.com - Avec une hausse des températures à +3,5 degrés, à quoi ressemblera la vie en France ?



Gerhard Krinner : Les projections de l'évolution du climat dansla zone méditerranéenne montrent très clairement que ce sera l'une des zones du monde où l'assèchement sera le plus fort.



Ce qui ne voudra pas dire, qu'il n'y aura pas en même temps une augmentation des évènements très forts de précipitations, donc des inondations.



Les risques clés en Europe sont liés à la chaleur, la disponibilité de la ressource en eau, surtout en Europe du sud, puis sur l'agriculture avec un niveau des récoltes très impacté, sans oublier les inondations.



A +1,5 degré, nous pouvons avoir une élévation du niveau de la mer oscillant entre 2 et 3 m, puis à +2 degrés, alors elle pourrait atteindre entre 2 et 6 m, sur un temps long. Vous voyez que la différence entre ces deux cas est très forte. Donc sur les évènements extrêmes, quelques dixièmes de degré auront un impact important.



Pour en revenir à votre question, je ne sais pas concrètement à quel climat cela correspondra, mais nous aurons un climat équivalent à ce que nous connaissons dans le nord de l'Afrique.



TourMaG.com - Nos vies ne seront plus jamais comme avant...



Gerhard Krinner : Nous aurons les moyens de nous adapter, nous vivons dans un pays riche.



Vous avez des pays, où les habitants ne peuvent plus s'adapter. Nous sommes moins vulnérables que les populations des pays pauvres. Après dans nos sociétés, il y aura aussi des disparités entre les plus riches et les plus pauvres.



A chaque fois, ce sont les populations ayant le moins contribué aux émissions qui seront les plus exposées.