Quand Bad Bunny dynamise les flux touristiques vers Paris

Les données indiquent également une diversification des profils des visiteurs attirés par la tournée de Bad Bunny. On observe un intérêt marqué des voyageurs issus des territoires d’Outre-mer, souvent sous-représentés dans les flux touristiques métropolitains, mais aussi des voyageurs asiatiques prêts à parcourir des milliers de kilomètres pour un événement musical.



Cette diversité offre aux acteurs du tourisme une opportunité de mieux segmenter leur offre, en adaptant services et communication à des publics aux attentes variées, tout en renforçant l’image de Paris comme une ville cosmopolite et ouverte sur le monde.