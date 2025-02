Concerts, spectacles immersifs : découvrez la programmation 2025 d'Edeis

Dans le cadre de 2025, Année de la Mer, lade Cherbourg se distingue par plusieurs initiatives.L’expérience immersiveplongera les visiteurs dans l’effervescence d’un embarquement en 1937 grâce à la réalité mixte. En parallèle, une nouvelle collection d’objets remontés de l’sera exposée, fruit d’un partenariat avec RMS TITANIC, INC. La Cité de la Mer accueillera également , le Concert de la Liberté, oùtransformeront la Grande Halle en une scène électro lePour toucher un public plus large, le dispositif itinérantproposera des expositions mobiles et des ateliers pédagogiques à travers le Cotentin.accueilleront une nouvelle programmation avec notamment la reconstitution historique "Romulus, la naissance de Rome" lors des Journées Romaines du. Plus dedonneront vie à la fondation de Rome pour une immersion totale.À partir de juin,proposeront une expérience d’escape game immersif en son 3D, combinant histoire et jeu d’énigmes grandeur nature. En août, des spectacles nocturnes mêlant son et lumière viendront enrichir l’offre culturelle, accompagnés de visites aux flambeaux et d’animations interactives.Le Théâtre antique d’Orange poursuivra son développement en dévoilant "Les Légendes du Théâtre", un nouvel espace immersif dédié aux grandes représentations qui ont marqué ce site.Dès avril, uneoffrira un spectacle immersif nocturne combinant mapping vidéo et son binaural 3D. Côté musique, plusieurs concerts et festivals viendront rythmer la saison,en exclusivité française les 31 juillet et 1er août, tandis queenflammeront la scène le 29 juillet.Le, qui se tiendra du 15 au 17 août, réunira des figures incontournables de la musique électronique telles qu’Amelie Lens, Irène Drésel et Paul Kalkbrenner.