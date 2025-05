Tours et Nîmes : L’Odyssey annule ses vols, avant même son lancement

été informé aujourd’hui par la compagnie L’Odyssey de sa décision unilatérale, et sans discussions préalables avec ses partenaires, d’annuler ses engagements pris de développement d’aviation commerciale en France.



Malgré un lancement prometteur et des niveaux de réservation très encourageants, L’Odyssey a ainsi décidé de suspendre ses opérations aériennes, invoquant un différend juridique avec son principal partenaire technique, qui aurait unilatéralement revu à la hausse les conditions financières à quelques semaines du lancement, rendant le modèle économique de la compagnie intenable.



L’Odyssey reconnaît également avoir sous-estimé certains risques opérationnels et contractuels.



Edeis condamne le manque de professionnalisme de l’Odyssey et son absence de transparence. Cette décision et ces légèretés de gestion nuisent à Edeis, aux engagements pris envers les aéroports et compromettent l’espoir suscité auprès des usagers et des territoires concernés".

Edeis annonce être en train d'étudier toutes les options juridiques et contractuelles permettant d'obtenir réparation du préjudice subi. Il compte aussi saisir l'autorité compétente en matière de droits des usagers de l'aérien afin que les engagements pris par l'opérateur aérien auprès des voyageurs soient bien respectés conformément à la législation de protection des passagers aériens.