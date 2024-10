L’Odyssey pose ses ailes à Nîmes et Tours

Le débat train - avion est très parisien. Depuis les régions, en particulier pour les transversales hexagonales, la desserte ferroviaire est souvent défaillante. A nous d’être force de propositions pour contribuer au développement des territoires

Lesse préparent à prendre de l’altitude., la compagnie L’Odyssey proposera des vols versdepuis le premier, quand Bastia et Ajaccio seront accessibles au départ de Tours. Les fréquences varieront entre un et deux vols par semaine.Le projet est porté par la société [Edeis,]urlblankhttps://www.edeis.com/groupe-histoire/ spécialiste en ingénierie et développement d’infrastructuresen métropole et outre-mer pour le compte de collectivités, dont les infrastructures de Nîmes et Tours.» explique Martin Meyrier directeur général d’Edeis Concessions.