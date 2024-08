Un nouvel avenir pour le transport aérien régional ?

Et progressivement le transport régional a lui aussi dérivé vers des avions plus gros et plus rapides.sont devenus monnaie courante, et l’arrivée d’appareils performants de capacité encore plus grosse, comme par exemple la gamme desa tendance à remplacer les appareils plus petits.La conjonction des nouveaux aménagements terrestres : autoroutes, voies ferrées rapides et l’augmentation de la taille des appareils a entrainé inexorablement la disparition des toutes petites dessertes qui n’étaient viables que si aucune concurrence pouvait s’exercer.C’est ainsi que nombre de petites villes ont vu disparaitre leur liaison aérienne. Or, paradoxalement cette évolution s’est produite au moment où, avec le développement fulgurant des outils électroniques : ordinateurs, Internet et réseaux sociaux, le travail peut être déporté dans n’importe quelle partie de la planète à la seule condition qu’il y ait une couverture électronique.On a vu ainsi se développer les emplois déportés et les réunions par vidéo qui ont suivi les premières par téléphone.