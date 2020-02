Eenuee : la start-up qui veut réinventer le voyage à bord d'un avion...électrique !

Une chose est sûre : en gardant le même paradigme, à savoir des avions volant à 800km/h et ayant une autonomie de plusieurs milliers de kilomètres, aucune batterie électrique ne pourra supporter la comparaison.



Avec une envergure de 30 mètres, équipé de deux batteries équivalentes à celles produites par Tesla, Eenuee (l'avion du même nom que la start-up, pour le moment) pourra atteindre les 250 km/h pour une autonomie de 1 000km.



Pas de quoi traverser l'Atlantique, mais suffisant pour parcourir la France de long (973 km) en large (950 km).



" La capacité sera de 19 places, équivalentes au standard des First Class actuelles, non pas en termes de luxe mais de confort. Nous sommes convaincus que l'électrique est l'avenir de l'aéronautique, " souligne le fondateur d'Eenuee.



En diminuant l'emport, les capacités de l'appareil, il serait alors possible de pouvoir voler intégralement à la seule force des batteries emportées dans la carlingue.



Surtout qu'en abaissant la vitesse moyenne en-deçà des appareils actuels, il est plus facile de travailler l'aérodynamisme de l'avion.



" La vitesse excessive des engins les rend plus fragiles, peu confortables et plus énergivores. En la diminuant, nous pouvons aussi travailler le design pour qu'il soit plus efficace dans l'air, " rapporte le concepteur.



Depuis l'après-guerre, l'homme se livre une véritable bataille pour aller le plus vite, avec le Concorde, et le plus loin, avec le nouvel Airbus A350, sauf que ce besoin de vitesse n'a pas été jusque-là un facteur de succès industriel.



Il suffit de se remémorer l'échec commercial de l'A380 et la fin brutale du Concorde, un appareil difficilement rentable.



" Le besoin de vitesse n'est pas présent partout, tout comme le gigantisme ne durera qu'un temps. L'histoire mettra sans doute fin à la tendance des méga hubs aériens, pour des structures plus respectueuses de l'environnement, notamment en Europe. "



Si pour le moment la tendance actuelle donne tort à l'ingénieur, les innovations et les recherches vont dans ce sens. Les nouveaux appareils présentés au CES Las Vegas s'affranchissent des infrastructures trop coûteuses et pas assez agiles, et Eenuee ne dérogera pas à la règle.