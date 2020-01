CES Las Vegas : véhicules volants, réalité virtuelle, French Tech... quel est le bilan ? (vidéo)

Ces observations peuvent laisser un goût amer, il n'en reste pas moins que le CES Las Vegas est tentaculaire, impressionnant et inspirant.



Il offre une lecture à l'instant T des innovations et des produits à venir. Les métiers de l’hôtellerie et de l'événementiel verront leurs employés être épaulés par des éléments robotisés pour leur facilité le travail.



Alors que les marques américaines brillent, il est intéressant d'observer un point : les start-up françaises sont extrêmement présentes, mais pas dans les technologies grand public.



Dans le pavillon high-tech, les nouvelles mobilités, la robotique, etc... et là ce sont les Asiatiques qui trustent le haut du pavé.



Pendant ce temps, nos entreprises se retrouvent massivement dans le pavillon Eureka Park destiné aux start-up, tout en étant classées par... région. A croire que le CES Las Vegas n'est pas un lieu de promotion de nos start-up, mais un combat politique.



Au lieu de thématiques, la French Tech proposait une répartition par financeur du déplacement et non par secteur d'application, rendant la déambulation aléatoire et illisible.



Puis imaginez-vous l'espace d'un instant dans la peau d'un visiteur américain se retrouvant devant le logo Hauts-de-France ou encore du Gand-Est.



Si l'anecdote prête à sourire, il convient d'observer qu'une fois de plus, les jeunes pousses hexagonales étaient au rendez-vous, impressionnant même les observateurs étrangers.



Le CES Las Vegas n'était pas bouleversant en tant que tel, mais il fut très enrichissant sur notre monde, l'innovation et le chemin que devrait prendre notre société.



Les écrans vont se faire de plus en plus fins, les transports en commun vont s'élever vers le ciel, un unique bouton pourra piloter votre quotidien. Et tout (mais vraiment tout) sera personnalisable.