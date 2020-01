CES Las Vegas : objets connectés, vélo flottant et ministre de l'Economie du Québec (Vidéo)

Il faut le voir pour le croire, le CES Las Vegas 2020 connait une véritable prolifération, même une déferlante des solutions connectées (IOT).



De la serrure aux toilettes, en passant par le frigo et le pommeau de douche, tous les objets de la maison deviennent intelligents.



Si les solutions sont présentes par dizaines sur le salon, il ne fait pas de doute qu'à l'image des compagnies aériennes ou de n'importe quel marché, une rationalisation de l'offre se fera dans les années à venir.



Nous avons pu rencontrer François-Xavier Jeuland, ingénieur spécialisé en domotique et auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. L'expert livre sa vision de l'hôtel connecté.



Alors que la délégation tourisme française enchaîne les stands et les kilomètres avec appétit, Nicolas François, le directeur innovation et digital de l'agence régionale de tourisme du Grand Est, nous a livré ses impressions.