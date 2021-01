Digitalisation : le CES de Las Vegas, de la réalité virtuelle au naufrage réel...

TourMaG.com - L'innovation n'est parfois pas utilisée pour son sens premier...



Sophie Lacour : C'est exactement cela.



Il y a aussi eu des solutions créées par des mini start-up et qui sont maintenant reprises par des grands groupes, par exemple tout ce qui concerne le Gestual Monitoring (le fait qu'un geste déclenche une action pour un objet connecté - IOT).



Ainsi, l'année dernière ou il y a encore deux ans, cette technologie était confidentielle, maintenant Apple a repris cela.



Toutes les technologies haptiques (créer une communication entre un humain et une partie de son environnement) vont se développer à cause ou grâce au covid. Le CES Las Vegas a mis en avant la technologie covido-compatible.



Le développement durable a représenté 10% de la technologie présentée lors de l'édition 2021, ce n'est pas énorme, mais c'est mieux.



TourMaG.com - Le développement durable, nous l'oublions avec cette épidémie, reste la lame de fond de l'innovation et notre principale problématique...



Sophie Lacour : Exactement, j'ai trouvé très intéressant le programme de Samsung, Galaxy Upcycling.



L'entreprise propose de recycler son vieux téléphone pour l'utiliser comme télécommande de la domotique.



Je cherche toujours des solutions à implémenter sur de l'existant, notamment dans l'hôtellerie, car les hôteliers n'ont pas toujours les moyens de se doter de technologie onéreuse.



Cette année, j'ai trouvé une enceinte digitale étanche, en matériaux recyclés. Celle-ci se clipse sur le pommeau de douche et fonctionne grâce à une turbine utilisant le jet de l'eau, pour recharger la batterie et diffuser de la musique. C'est hyper malin.



Il y a aussi une grande montée du Do It Yourself, avec l'explosion des dosettes et cette année, il y en a encore plus. L'hyperpersonnalisation est toujours en vogue et s'accélère.



Yves Saint-Laurent a présenté un rouge à lèvres à faire soi-même. Autre innovation intéressante à l'heure où nous sommes séparés par des plexiglass, LG a sorti un écran totalement transparent, cela pourrait permettre de présenter des plats, des images ou autres.



Les robots sont toujours très présents, avec notamment des bouts de robots, comme le bras-robot de Samsung. En ces temps de covid, c'est toujours intéressant, pour ramasser des masques, transporter des objets.



L'entreprise Lasso a présenté une smart-poubelle qui trie les déchets recyclables et elle les broie. C'est une solution parfaite pour un lodge, un gîte ou un hôtel.



La sécurité globale sera le sujet du CES Las Vegas 2022, surtout avec la 5G qui arrive.