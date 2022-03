Sophie Lacour, chairwoman de la chaire Tourisme InnovationLab

TourMaG.com - Sur ce dernier point, que peut faire la structure pour une entreprise privée ?



Sophie Lacour : Nous pouvons mettre en place des expérimentations d'observation auprès des entreprises, par le biais d'étudiants, de chercheur ou de start-up.



Les observations peuvent être expérimentales. Pour les entreprises, les chercheurs et les docteurs sont éloignés de la réalité du terrain, je veux leur démontrer juste le contraire.



Ils sont bien plus dans le concret que peuvent le penser les personnes de l'extérieur, le problème étant qu'ils manquent de pratique, car les entreprises se détournent d'eux.



Un chercheur, ce n'est pas un laborantin avec des cheveux blancs qui vit enfermé dans le sous-sol de l'université. C'est surtout une personne qui peut et sait expérimenter les dispositifs mis en place sur le terrain.



Le fait d'avoir le triptyque chercheur, étudiant et start-up, il est possible pour nous d'observer, d'émettre des pistes d'amélioration, rédiger des livres blancs sur tels ou tels sujets.



Il nous est aussi possible de mettre en mots les données et les recherches d'entreprises. Une chaire, ce n'est pas un laboratoire, mais une structure qui expérimente sur le terrain.



TourMaG.com - Si je comprends bien, vous cherchez à faire le lien entre l'ESTHUA et les entreprises...



Sophie Lacour : C'est un outil complémentaire dont se dote l'université, pour faire un véritable pont avec l'entrepreneuriat



Nous voulons animer tout l'écosystème touristique et le faire réfléchir sur son avenir. La chaire est aussi un outil financier, elle permet aux entreprises d'investir leurs crédits d'impôt recherche. Nous sommes adossés à une fondation, donc les sommes investies sont dégrevées des impôts.



C'est un moyen d'investir dans de la réflexion et du test grandeur nature, à moindres frais.



Dans le tourisme la majorité des entrepreneurs que nous connaissons, les grands patrons n'ont pour un certain nombre pas fait de grandes études. Les écoles spécialisées du secteur sont apparues dans les années 90 ou 2000.



Ce n'est pas péjoratif ce que je dis, mais vous comprenez donc la distance qui peut exister dans le secteur entre le privé et le monde de la recherche.