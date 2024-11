Innovation touristique : les lauréats du concours RESILIENT dévoilés

La catégorie "Biomimétisme et biodiversité" a récompensé deux projets innovants. Oxaz a présenté une capuche bio-inspirée et éco-conçue à Montpellier, idéale pour les activités de plein air, tandis que le GAEC L'Arc en Miel a proposé un parcours en forêt combinant art et découverte apicole, enrichissant l’offre « apitouristique ».



Dans la catégorie "Saveurs, savoirs et savoir-faire", Cévennes Tourisme s’est distingué avec un catalogue digital mettant en avant le patrimoine artisanal et culinaire local, incitant au circuit court.